Фото дня: гнучкий смартфон Xiaomi Mi Mix Flex з’явився на знімку

Нещодавно Samsung показала прототип свого гнучкого смартфона. Аналогічний пристрій від Huawei з’явився у мережі. Тепер в інтернеті оприлюднили зображення гнучкого телефону, яким може виявитись Xiaomi Mi Mix Flex.

Про це пише igeekphone.com.

Згідно із витоками, смартфон отримає великий дисплей, діагоналлю 7,8 дюйма. Його можна буде складати у 4-дюймовий пристрій.

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Працюватиме пристрій на ще не представленому топовому процесорі Snapdragon 8150 у парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна за Mi Mix Flex, за чутками, буде чималою – 8999 юанів (це 1300 доларів або 36 400 гривень).

Так може виглядати Xiaomi Mi Mix Flex

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