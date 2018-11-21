Фото дня: гнучкий смартфон Xiaomi Mi Mix Flex з’явився на знімку

308 Читать новость на русском
Показали гнучкий смартфон від Xiaomi
Показали гнучкий смартфон від Xiaomi / gagadget.com

Нещодавно Samsung показала прототип свого гнучкого смартфона. Аналогічний пристрій від Huawei з’явився у мережі. Тепер в інтернеті оприлюднили зображення гнучкого телефону, яким може виявитись Xiaomi Mi Mix Flex.

Про це пише igeekphone.com.

Згідно із витоками, смартфон отримає великий дисплей, діагоналлю 7,8 дюйма. Його можна буде складати у 4-дюймовий пристрій.

Читайте також: Гнучкий смартфон Samsung Galaxy F показали на відео

Працюватиме пристрій на ще не представленому топовому процесорі Snapdragon 8150 у парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна за Mi Mix Flex, за чутками, буде чималою – 8999 юанів (це 1300 доларів або 36 400 гривень).

Xiaomi Mi Mix Flex

Так може виглядати Xiaomi Mi Mix Flex

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
сьогодні 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
900
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1440
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
19 листопада 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
5908
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
913
Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
19 листопада 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 9813
Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
18 листопада 20:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2102
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук