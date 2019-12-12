Фото дня: Microsoft роздала "потворні" светри з логотипом Windows XP

Корпорація Microsoft оригінально підготувалась до зимових свят. Усім своїм співробітникам та партнерам вручили різдвяні "потворні" светри із логотипом Windows XP, програмного забезпечення 2001 року.

Знімками у новому вбранні працівники Microsoft активно діляться у соцмережах. Також на светрах зобразили класичні шпалери "Безтурботність".

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До речі, спакували подарунки теж оригінально: їх поставили у коробки, в яких раніше продавались справжні комп’ютери з Windows XP. Однак, напис на коробці змінили на "Pro-ho-ho-fessional".

A high honor! ️ My boss wore my #windowsuglysweater from last year at an event this weekend and he got so many compliments. These sweaters are rad! pic.twitter.com/NcrtWc9xGc — Amy Holliday (@hollidaymode) December 11, 2019

Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box pic.twitter.com/Oz0lNhryPI — Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2019

Минулого року Microsoft вже випускала подібні "потворні" светри, але тоді на них був логотип Windows 95.

Introducing the latest #Windows95 custom "softwear." Wish you could rock the #WindowsUglySweater? your DMs, because we're giving a few lucky fans one of their very own. pic.twitter.com/84kQLtYsF2 — Windows (@Windows) December 13, 2018

Що таке "потворні" светри? Щороку у третю п’ятницю грудня у США відзначають День "потворних" різдвяних светрів. Цього року – це 20 грудня. Святкування полягає у тому, обрати "найпотворніший" светр, ходити у ньому цілий день. Також останні кілька років свій "потворний" светр потрібно розмістити у соцмережах.



Цей день у США має дійсно широкий розголос. Так, у 2017 році кілька авіакомпаній давали пасажирам право пріоритетної посадки, якщо вони були одягнені у "потворні светри".

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