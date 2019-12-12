Фото дня: Microsoft роздала "потворні" светри з логотипом Windows XP

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Microsoft роздала працівникам "потворні" светри / Фото з соцмереж/Amy Holliday

Корпорація Microsoft оригінально підготувалась до зимових свят. Усім своїм співробітникам та партнерам вручили різдвяні "потворні" светри із логотипом Windows XP, програмного забезпечення 2001 року.

Знімками у новому вбранні працівники Microsoft активно діляться у соцмережах. Також на светрах зобразили класичні шпалери "Безтурботність".

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До речі, спакували подарунки теж оригінально: їх поставили у коробки, в яких раніше продавались справжні комп’ютери з Windows XP. Однак, напис на коробці змінили на "Pro-ho-ho-fessional".

Минулого року Microsoft вже випускала подібні "потворні" светри, але тоді на них був логотип Windows 95.

Що таке "потворні" светри? Щороку у третю п’ятницю грудня у США відзначають День "потворних" різдвяних светрів. Цього року – це 20 грудня. Святкування полягає у тому, обрати "найпотворніший" светр, ходити у ньому цілий день. Також останні кілька років свій "потворний" светр потрібно розмістити у соцмережах.

Цей день у США має дійсно широкий розголос. Так, у 2017 році кілька авіакомпаній давали пасажирам право пріоритетної посадки, якщо вони були одягнені у "потворні светри".

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Microsoft Мода Інтернет
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