Фото дня: опублікували знімок новонароджених зірок, оточених бульбашками

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Велика Магеланова Хмара
Велика Магеланова Хмара / ESO

Європейська Південна Обсерваторія (ESO) опублікувала неймовірний знімок області у Великій Магелановій Хмарі. На фото видно новонароджені зірки та бульбашки навколо них.

Що таке Велика Магеланова Хмара? Це карликова галактика, яка є супутником Чумацького Шляху. Велика Магелланова Хмара розташована на відстані близько 163 тисячі світлових років від нашої галактики.

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Що зображено на знімку? На оприлюдненому знімку зображена область LHA 120-N 180B у Великій Магеллановій Хмарі. Вона належить до типу туманностей, відомому як області H II – це справжні розплідники новонароджених зірок.


Бульбашки навколо новонароджених зірок

Області H II – це міжзоряні хмари іонізованого водню. Відзначається, що ці області є "зоряними яслами" щойно сформованих масивні зірки і відповідальні за іонізацію газу, який їх оточує. При цьому вони створюють живописні картини.

Особливість форми N180 B у тому, що туманність утворює циклопічний міхур іонізованого водню, оточений чотирма бульбашками меншого розміру.

Глибоко в надрах яскравої хмари MUSE виявив джет, який виходив від щойно утвореної зірки. І це вперше, коли такий джет спостерігається у видимому світлі поза Чумацьким Шляхом,
– йдеться у повідомленні ESO.


Карликова галактика Велика Магеланова Хмара

Як вдалося отримати такий знімок? Відзначимо, знімок отримали за допомогою на Дуже Великого Телескопа ESO. При цьому був задіяний приймач MUSE: особливість пристрою полягає в тому, що він не тільки будує зображення, але і зберігає в кожній його точці інформацію про спектр випромінювання.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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