Фото дня: смартфон Xiaomi Mi MIX 3 підключили до мережі 5G
У китайській соцмережі Weibo з’явилось фото нового флагманського смартфона Xiaomi Mi MIX 3, який підключили до мережі 5G. Знімок оприлюднив глава Xiaomi Лін Бін.
Цю інформацію передає GizmoChina.
Як видно на фото, монітор показує логотип Android Pie та значок сигналу 5G.
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Mi MIX 3 офіційно представили 25 жовтня, але ця модель не мала підтримки технології 5G. При цьому у компанії пообіцяли, що версію із 5G випустять у першому кварталі 2019 року.
Xiaomi Mi MIX 3 з підтримкою 5G
Цей знімок доводить, що Xiaomi активно працює над цією технологією і модель вже перебуває на стадії тестування.
Ще однією унікальною особливістю Xiaomi Mi MIX 3 є наявність рекордного на ринку об’єму оперативної пам’яті – 10 ГБ. Також цей девайс став першим для компанії пристроєм, створеним у формі слайдера. Завдяки цьому екран займає 93,4% від всієї площі передньої панелі.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi MIX 3
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,39 дюйма
Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
- Акумулятор3 850 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie