Фото дня: в Каліфорнії встановили білборд "Kak tebe takoe, Elon Musk?"

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Ілон Маск
Ілон Маск / Hacker Noon

В каліфорнійському місті Хоторн, поблизу офісу компанії SpaceX, встановили білборд із написом "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Таким дивним способом влада Краснодара запросила відомого інженера на бізнес-форум.

На білборді є QR-код, який перенаправляє на миле відео, зняте спеціально для Маска, повідомляє Skyeng Magazine.

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Білборд поблизу офісу SpaceX
Білборд поблизу офісу SpaceX

Це пісня англійською на мотив "Крилатих гойдалок", де виконавці обіцяють "віддати йому всі гроші, аби побачити його світлий лик" (We'd give all of our money just to see your shiny face). Рядок "тільки небо, тільки вітер, тільки радість попереду" переінакшили в "Only Tesla, Only SpaceX, Only Elon in our hearts".

Відеозапрошення Ілона Маска в Краснодар – дивіться відео

Організатори форуму ­– адміністрація Краснодарського краю. Її представники розповіли, що білборд викупив один з учасників заходу.

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Теги: Новини Росії Техно Інтернет Новини Техно Ілон Маск Новини США
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