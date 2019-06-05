Фото дня: вчені отримали знімок двох новонароджених планет

Астрономи отримали знімок двох новонароджених планет, які обертаються навколо молодої зірки PDS 70. Вона розташована на відстані 370 світлових років від Землі.

Як пише Space.com, це друга мультипланетна система, яку вдалося прямо спостерігати.

Чим унікальний знімок. Перша планетна система, знімки якої отримали допомогою прямих спостережень, була HR 8799. Але вона вже повністю сформувалася. В той час як планети PDS 70 тільки формуються, тож вона викликає особливу зацікавленість.

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Раніше вчені зауважили, що зростання планет викликає "розриви" в протопланетному диску. Вік PDS 70 становить шість мільйонів років, і в її протопланетному диску помітний розрив.

Знімок двох новонароджених планет

У 2018 році вчені помітили газовий гігант PDS 70b, яка розташовується біля внутрішньої межі цього розриву, на відстані близько 3,2 мільярда кілометрів від материнської зірки. Пізніше вдалось також побачити раніше невідому планету PDS 70c, яка розміщена біля зовнішньої межі розриву. Вчені припускають, що ця планета також є газовим гігантом, маса якого приблизно в 10 разів перевищує масу Юпітера.

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