Фото дня: як виглядає світанок на Марсі
Космічний апарат Curiosity зробив неймовірний знімок із поверхні Марсу. На фото зафіксований світанок на Червоній планеті. Зображення зроблено в кратері Гейла.
Фото оприлюднив співробітник NASA Дуг Еллісон, який називає себе "марсіанським фотографом".
Цікаво: Стала відомою доля зниклого індійського місячного модуля
Він також додав, що цей знімок – один з найприємніших образів у його житті.
Що відомо про місію Curiosity?
Це успішна місія NASA. Апарат оснащений Curiosity хімічною лабораторією в кілька разів більшою й важчою, ніж у попередніх марсоходів. Він має здійснити повноцінний аналіз марсіанських ґрунтів і компонентів атмосфери.
Головне завдання цієї місії – визначення життєпридатності Марса, вивчення його клімату та планетології, а також збір даних для майбутнього польоту людини на цю планету.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно