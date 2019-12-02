Фото дня: як виглядає світанок на Марсі

Космічний апарат Curiosity зробив неймовірний знімок із поверхні Марсу. На фото зафіксований світанок на Червоній планеті. Зображення зроблено в кратері Гейла.

Фото оприлюднив співробітник NASA Дуг Еллісон, який називає себе "марсіанським фотографом".

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Він також додав, що цей знімок – один з найприємніших образів у його житті.

Gale Crater at dawn. One of the nicest images I have had the fortune of being asked to take. https://t.co/EzhBkRquQV pic.twitter.com/BeXoGcfLLh — Doug Ellison (@doug_ellison) December 1, 2019

Що відомо про місію Curiosity?

Це успішна місія NASA. Апарат оснащений Curiosity хімічною лабораторією в кілька разів більшою й важчою, ніж у попередніх марсоходів. Він має здійснити повноцінний аналіз марсіанських ґрунтів і компонентів атмосфери.

Головне завдання цієї місії – визначення життєпридатності Марса, вивчення його клімату та планетології, а також збір даних для майбутнього польоту людини на цю планету.

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