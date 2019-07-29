Фото дня: яскраві знімки Землі із космосу

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Фото Землі із космосу
Фото Землі із космосу / Фото/NASA

Екіпаж астронавтів , що перебувають на борту Міжнародної космічної станції, мають унікальну можливість побачити Землю із космосу. Вони кажуть, що наша планета прекрасна і як доказ – регулярно надсилають свіжі фото планети.

Спільнота NASA у Facebook опублікувала чергову порцію фотографій, які астронавти зробили з МКС.

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"Земля особлива. Це єдине місце у Всесвіті, на якому ми знаємо існує життя. Зверніть увагу, яка вона красива, поглянувши на ці захоплюючі зображення нашої рідної планети, як її бачать екіпажу на борту Міжнародної космічної станції", – прокоментували фото у спільноті.

Що таке МКС? Це пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. Кожен учасник проекту має свій сегмент на МКС. Росія володіє модулями "Звезда" і "Пирс", Японія — модулем "Кібо", Європейське космічне агентство — модулем Columbus. Сонячні панелі, а також інші модулі, належать NASA.

Вже у 2020 року обіцяють відновити туристичні польоти на Міжнародну космічну станцію. Ціни поки не оголошені.

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Теги: Техно Новини Техно Космос NASA МКС
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