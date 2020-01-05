Фото дня: зображення Місяця із борту МКС

Астронавти, що перебувають на борту Міжнародної космічної станції, зазвичай показують нам фото Землі із висоти МКС. Та представниця NASA Крістіна Кох зробила незвичний знімок, на якому можна побачити зображення Місяця.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в Twitter. На знімку Місяць, який видно крізь ілюмінатор МКС.

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У підписі до фото Кох прокоментувала, що це перший схід Місяця, який їй вдалося побачити у новому десятилітті. І треба визнати, що виглядає знімок неймовірно.

First moonrise seen from the @Space_Station in the decade we go back. pic.twitter.com/Z10wIxnOA5 — Christina H Koch (@Astro_Christina) 2 січня 2020 р.

Що відомо про Крістіну Кох?

Це астронавтка NASA, яка зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції. Наприкінці 2019 року Кох встановила рекорд – вона стала першою жінкою, яка так довго часу провела у космосі. Станом на 5 січня вона провела на борту МКС 295 днів. Вона побила рекорд Пеггі Вістон, яка провела на МКС 288 днів.

Кох прибула на Міжнародну космічну станцію 14 березня 2019 року. Вона пробуде в космосі до лютого 2020 року. Якщо вона таки повернеться на Землю у лютому, то їй забракне всього декілька днів до рекорду Скотта Келлі, який становить 340 днів. Зазвичай астронавти залишаються на МКС протягом шести місяців.

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