Фото на Huawei P30 Pro – як знімає "найкраща камера на ринку"

26 березня компанія Huawei представила свій новий флагманський камерофон P30 Pro. Експерти DXOMark вже назвали камеру смартфона – найкращою на ринку.

Щоб не бути голослівними, у Huawei показали фото, які робить Huawei P30 Pro.

Знімки зробив фотограф Андрій Деменюк.

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Як фотографує Huawei P30 Pro

Характеристики камери. Камера Huawei P30 Pro отримала одразу 4 модулі. Основна камера представлена 40-мегапіксельним Leica Quad датчиком з апертурою f/1.8. Другий модуль є ширококутним 20-мегапіксельним датчиком (f/2.2). Телекамера має роздільну здатність 8 Мп та апертуру f/3.4.

Знімки, наче, зроблені на професійний фотоапарат

Четвертим модулем стала ToF-камера для вимірювання відстані до об'єкта. До речі, новинка може похвалитись 10-кратним суперзумом.

Huawei P30 Pro можна замовити в Україні

Щодо інших характеристик, то Huawei P30 Pro отримав Curved OLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080. Його діагональ становить 6,47 дюйма, а співвідношення сторін 19,5: 9. Працює новинка на фірмовому процесорі Huawei HiSilicon Kirin 980, під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою.

Як фотографує Huawei P30 Pro

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