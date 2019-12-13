Фото нового смартфона Vivo X30 Pro 5G з'явилися у мережі

Вже 16 грудня компанія Vivo представить смартфони X30 і X30 Pro 5G. Другий цікавий не тільки підтримкою 5G і однокристальною системою Exynos 980, але і перископічною камерою.

Попри те, що вперше така камера з'явилася на Huawei P30 Pro ще влітку, досі на ринку подібних моделей лише дві, так що новинка Vivo стане третьою, повідомляє Gizmochina.

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Фото Vivo X30 Pro 5G

Зараз є можливість поглянути на "живі" фото цього пристрою, які з'явилися у мережі.



Смартфон отримає нову перископічну камеру

Судячи з фото, перископна камера не лише розташована окремо від основного блоку камер, але і ніяк не виділяється на корпусі.

Фронтальна частина смартфона виглядає доволі буденно, хіба що можна відзначити дійсно невеликий отвір для камери.

Детальніше про фотоможливості

Раніше у компанії розповіли, що до складу чотирьохмодульної основної камери Vivo X30 Pro увійде основний сенсор роздільною здатністю 64 Мп. Для портретної зйомки буде застосовуватися оптика на 32 Мп.

Надширококутний об'єктив отримає модуль з 8-мегапіксельним датчиком зображення. Нарешті телефото-об'єктив буде обладнаний датчиком зображення роздільною здатністю 13 Мп.

Система з чотирма камерами буде оснащена оптичною стабілізацією зображення (OIS) і електронною стабілізацією зображення (EIS). Перископічна камера, зі слів творців, отримає 60-кратний зум.

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