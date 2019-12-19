Фото революційного Samsung Galaxy Fold 2 наступного покоління з'явилися у мережі

У китайській соціальній мережі Weibo опубліковані "живі" фотографії наступної версії складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Схоже у Samsung також вирішили згадати про класичні "жабки".

Чутки підтверджуються, так що новий смартфон Samsung з гнучким екраном виявився куди більш компактним, ніж Samsung Galaxy Fold. У плані конструкції він дуже сильно нагадує представлений восени Moto Razr 2019.

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Особливості новинки

Поки що немає ніякої інформації про конфігурацію пристрою, однак фотографії дозволяють зробити деякі висновки.

Основна камера смартфона оснащена двома датчиками зображення і світлодіодним спалахом, поруч з якими розташовується невеликий світлодіодний дисплей для виведення часу, дати та рівня заряду акумулятора.

На нижній панелі видно роз'єм USB-C і виріз для гучномовця. Фронтальна камера розташована в отворі в центральній верхній частині основного екрана.

Також варто відзначити досить великі рамки екрану по всьому периметру.

Презентація може бути присвячена до виставки споживчої електроніки CES 2020 (Consumer Electronics Show), яка пройде з 7 по 10 січня в Лас-Вегасі (Невада, США), або ж до MWC 2020 в лютому.

Фото Samsung Galaxy Fold 2

Наскільки можна вірити фото

Їх опублікував популярний інформатор під ніком Ice Universe, який часто ділиться ексклюзивною інформацією про новинки мобільної індустрії.

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