Фото революційного Samsung Galaxy Fold 2 наступного покоління з'явилися у мережі

486 Читать новость на русском
"Живі" фото Samsung Galaxy Fold 2 / Ілюстративне фото

У китайській соціальній мережі Weibo опубліковані "живі" фотографії наступної версії складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Схоже у Samsung також вирішили згадати про класичні "жабки".

Чутки підтверджуються, так що новий смартфон Samsung з гнучким екраном виявився куди більш компактним, ніж Samsung Galaxy Fold. У плані конструкції він дуже сильно нагадує представлений восени Moto Razr 2019.

Цікаво: Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A01 представили офіційно: характеристики та ціна

Особливості новинки

Поки що немає ніякої інформації про конфігурацію пристрою, однак фотографії дозволяють зробити деякі висновки.

Основна камера смартфона оснащена двома датчиками зображення і світлодіодним спалахом, поруч з якими розташовується невеликий світлодіодний дисплей для виведення часу, дати та рівня заряду акумулятора.

На нижній панелі видно роз'єм USB-C і виріз для гучномовця. Фронтальна камера розташована в отворі в центральній верхній частині основного екрана.

Також варто відзначити досить великі рамки екрану по всьому периметру.

Презентація може бути присвячена до виставки споживчої електроніки CES 2020 (Consumer Electronics Show), яка пройде з 7 по 10 січня в Лас-Вегасі (Невада, США), або ж до MWC 2020 в лютому.

Фото Samsung Galaxy Fold 2

Наскільки можна вірити фото

Їх опублікував популярний інформатор під ніком Ice Universe, який часто ділиться ексклюзивною інформацією про новинки мобільної індустрії.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Олена Зеленська прикрасила новорічну ялинку: ефектне фото першої леді
сьогодні
6089
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1310
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 920
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1476
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 840
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2261
Новини
Більше новин
Залиште відгук