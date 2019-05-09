Фото ще одного смартфона з лінійки ASUS Zenfone 6 з'явились в мережі

Мережеві джерела опублікували фото одного із смартфонів сімейства ASUS Zenfone 6. На рендерах новинка постала в захисному чохлі, а її реліз запланували на 16 травня.

Що відомо про ASUS Zenfone 6? Як повідомляє Slashleaks, в серії Zenfone 6 буде представлений апарат з повністю безрамковим дисплеєм без вирізів та отворів. Цей пристрій, імовірно, отримає селфі-камеру у вигляді перископа, що висувається з верхньої частини корпусу.

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Особливості нового смартфону. Представлені тепер рендери свідчать про те, що в сімейство Zenfone 6 також увійде модель з великим вирізом у верхній частині екрану: тут розташуються різні датчики, камера і динамік.



ASUS Zenfone 6 отримає подвійну основну камеру

Видно, що на задній частині смартфона розміщена подвійна основна камера з оптичними блоками, розміщеними по горизонталі. Під ними розташували дактилоскопічний сканер для зняття відбитків пальців.

На бічній частині корпусу є фізичні кнопки управління. Знизу можна помітити порт USB і стандартний 3,5-міліметровий роз’єм для підключення навушників.



Лінійку смартфонів ASUS Zenfone 6 представлять 16 травня

Дата презентації. Презентація смартфонів ASUS Zenfone 6 відбудеться 16 травня на спеціальному заході в Валенсії (Іспанія). Інформації про орієнтовну ціну новинок поки немає

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