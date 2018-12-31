Фото смартфона Xiaomi Pocophone F2 з'явились в мережі

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Xiaomi Pocophone F1
Xiaomi Pocophone F1 / Фото з вільних джерел

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 ще до релізу наробив чимало галасу через поєднання флагманської начинки та доступної ціни. Через кілька місяців китайський виробник оголосив про розробку наступної моделі бюджетного девайса – Pocophone F2 і новинка вже засвітилася в бенчмарку Geekbench та на рендері.

Про це повідомляє 4PDA.

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Судячи з опублікованих зображень, дисплей апарату обзаведеться каплевидним вирізом для селфі-камери, широкими рамками і значним "підборіддям" в нижній частині.

На правій грані смартфона розташовані кнопки живлення і гучності, а ліва – не містить ніяких елементів управління – там знаходиться лоток для комбінованого слота SIM-карти.

Xiaomi Pocophone F2
Новий рендер смартфона Xiaomi Pocophone F2

Подвійна камера з вертикальним розташуванням сенсорів розмістилася на задній кришці ґаджета, трохи нижче встановлений сканер відбитків пальців.

Інсайдери також поділилися інформацією про начинку пристрою. Повідомляється, що, смартфон отримає процесор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативної пам'яті і операційну систему Android 9.0 Pie "з коробки". Ймовірно, новинка в першу чергу стане оновленням попередника в плані дизайну.

Нагадаємо, раніше в мережі вже з'явилися характеристики та ймовірна дата презентації нового бюджетного смартфона  Xiaomi Pocophone F2. Повідомлялося, що пристрій стане найдешевшим смартфоном на базі процесора Snapdragon 855 та отримає мінімальні рамки навколо дисплея. Наразі будь-якої офіційної інформації китайський виробник не надає.

 

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай Poco
Джерело: Техно
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