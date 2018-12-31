Фото та характеристики 49-дюймового монітора Samsung CRG9 з'явились в мережі

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Samsung CRG9
Samsung CRG9 / Фото з вільних джерел

На виставці CES 2019 компанія Samsung планує представити кілька нових моніторів для різних груп користувачів. Проте однією з найцікавіших новинок можна вважати вигнуту 49-дюймову модель CRG9.

Про це повідомляє Overclockers.

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Монітор Samsung CRG9 має матрицю на основі технології Quantum Dot (QLED), характеризується співвідношенням сторін 32: 9 і відповідною роздільною здатністю – 5120 x 1440 точок, частотою оновлення 120 Гц, радіусом кривизни 1800 міліметрів і часом відгуку 4 мс.

У компанії обіцяють підтримку "видатного локального затемнення" завдяки піковій яскравості в 1000 ніт, що відповідає стандарту DisplayHDR 1000, а також технологій синхронізації зображення AMD FreeSync і HDMI VRR (Variable Refresh Rate).

Samsung CRG9
Монітор Samsung CRG9 офіційно представлять на CES 2019

Також згадується про "виключно широкий діапазон кольору", що може підштовхнути до покупки Samsung CRG9 не тільки завзятих геймерів, але і професійних дизайнерів або творців контенту. Зовнішні інтерфейси представлені парою DisplayPort, одним HDMI, USB 3.0 і аудіороз'ємом.

Наразі Samsung не розкриває дату випуску, рекомендовану вартість і докладні технічні характеристики монітора CRG9.

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Теги: Техно Ґаджети Samsung CES 2019
Джерело: Техно
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