Фото та характеристики смартфона Honor V20 опублікували в мережі

В мережі з'явилися перші фото смартфона Huawei Honor V20, який поки перебуває на етапі виробництва та ще офіційно не анонсований. За попередніми даними новий смартфон від китайського виробника стане найбільш доступним девайсом на топовому процесорі Kirin 980.

Про це повідомляє SlashLeaks.

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На фото демонструється дизайн передньої панелі. Видно, що у смартфона є невеликий напівкруглий виріз під фронтальну камеру, тоді як у попередника вирізів немає. Також можна припустити, що сканер відбитків пальців буде у смартфона звичайний, а не вбудований під екран.



Дисплей Honor V20 отримає маленький виріз під камеру



Honor V20 працюватиме на топовому процесорі Kirin 980

Як очікується, смартфон Honor V20 або Honor View 20 виявиться найдоступнішою пропозицією Huawei на базі нового флагманського процесора Kirin 980. Фактично, це буде більш доступна альтернатива флагманської лінійки Mate 20.

Також йому приписують потрійну камеру, великий дисплей з вирізом і прошивку EMUI 9.0 на основі операційної системи Android 9.0 Pie.

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Він надійде в продаж як спадкоємець популярного Honor V10, також відомого під назвою Honor View 10. Офіційний дебют очікується в листопаді в Китаї і на початку грудня в інших країнах світу.

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