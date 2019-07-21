Фото з Instagram із нулем лайків покажуть на виставці

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Фото з Instagram із нулем лайків покажуть на виставці

У США проведуть оригінальну виставку фото усі знімки взяті із Instagram. При цьому у соцмережі ці знімки не набрали жодного лайка.

Як пише видання Vector, компанія Kahlua разом з креативним агентством Droga5 запустили кампанію Kahlua Zero Likes, яка висміює залежність від лайків в соцмережах.

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Мета. Таким чином, організатори намагаються звернути увагу користувачів на залежність від лайків в соцмережах.

До речі, Kahlua провела опитування, в якому взяло участь тисячі мілленіалів з США. З'ясувалось, що лайки важливі для більш ніж 60% користувачів соцмереж. Більше третини учасників відповіли, що видалили б пост менше, ніж через хвилину, якби він не набрав жодного лайка.

Деталі виставки. Виставка пройде 25-28 липня в Нью-Йорку. Також буде створена онлайн-версія в Instagram Stories.

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Теги: Новини США Техно Новини Техно Інтернет Instagram
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