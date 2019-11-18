Фотограф знайшов острів із шпалер для робочого столу macOS Catalina: відео

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Фотограф знайшов острів із шпалер macOS Catalina / unsplash

Фірмові шпалери для робочого столу є не лише в культової Windows XP. Оригінальні знімки пейзажів – візитівка багатьох версій Apple macOS.

Ентузіаст вирішив відшукати один із каліфорнійських островів, який зображений на робочому столі свіжої macOS Catalina.

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Відеоблогер та фотограф Ендрю Левітт відправився в подорож по Каліфорнії, щоб відтворити штатні шпалери для операційних систем macOS починаючи з версії Mojave. В результаті йому вдалося створити власну добірку зображень, які він порівняв з оригіналами розробників "яблучної" ОС в своєму відеоролику, опублікованому у вересні.

Як відбувалася зйомка острова Санта-Каталіна – дивіться відео

Завершальним етапом фотосесії стала зйомка острова Санта-Каталіна, який розташований біля узбережжя штату. Саме тут зробили оригінальний знімок, який прикрасив робочий стіл оновленої Apple macOS Catalina.

Здійснити задумане блогеру вдалося за допомогою дрона. Отриманий знімок вже доступний для скачування, а ознайомитися з добіркою "відтворених" шпалер для попередніх версій macOS у виконанні Левітта можна за цим посиланням.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Apple macOS
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