Нещодавно спалахнув скандал із фотографією, яка призводила до збою в роботі смартфонів на Android. Виявляється автор фото нічого не підозрював, адже сам користується iPhone.

Історію виникнення фото, що добряче налякала власників Android-пристроїв розповідає видання BBC.

Детальніше Шпалери на робочий стіл перетворюють Android-смартфони в "цеглини"

Історія знімка

Зображення зробив фотограф-любитель Гаурав Агравал. Він сфотографував західне небо Національного парку в Монтані ще у серпні 2019 на камеру Nikon. Після цього він обробив знімок за допомогою Lightroom та розмістив роботу на профілі на Flickr.

Ймовірно, після цього, хтось завантажив це фото і встановив як шпалери. Це і зламало смартфон.

Що не так із фото

Річ у тому, що Android налаштована на виведення кольорової гами sRGB, при цьому картинка відформатована у RGB. При цьому проблема зачепила лише користувачів Android 10. Адже нова версія Android 11 автоматично перетворює непідтримуваний колірний простір.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Тож проблеми виникли саме через обробку у Lightroom. Сервіс надає три варіанти колірного режиму, фотограф обрав не той режим.

Я не знав, що формат таке робить. У мене iPhone, і на шпалерах завжди встановлено фото моєї дружини,

– зізнався фотограф.