Франція хоче запровадити податок для інтернет-компаній Google, Facebook, Apple та Amazon

Починаючи з 2019 року, Франція має зобов'язати великі технологічні компанії сплачувати податок через відсутність консенсусу щодо запровадження подібного податку на рівні ЄС.

Про це повідомив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, йдеться на сайті DW.

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Оподаткування великих ділових операцій Google, Apple, Facebook та Amazon (його називають "податок GAFA") дозволить поповнити французький бюджет наступного року на близько 500 мільйонів євро.

Я даю собі часу до березня, щоб досягти угоди про європейський податок на цифрових гігантів. Якщо європейські держави не візьмуть на себе відповідальність за оподаткування GAFA, ми зробимо це на національному рівні в 2019 році,

– заявив Ле Мер.

Він також додав, що завдяки французькому ринку та споживачам компанії заробляють значні прибутки, сплачуючи на 14% податків менше, ніж інші підприємства.

Зазначимо, що Німеччина підтримала ідею Франції щодо запровадження податку на цифрові послуги. Натомість Ірландія наклала вето на цей крок, стверджуючи, що це посилить торгову напруженість США та ЄС. Тоді Франція та Німеччина представили альтернативний план на зустрічі міністрів фінансів ЄС – запропонували стримувати 3% податку на цифрову рекламу від Google та Facebook, які разом становлять близько 75% цифрової реклами, починаючи з 2021 року.

Варто додати, що, за оцінками Європейської комісії, традиційні компанії сплачують податкову ставку в розмірі 23% від своїх прибутків, тоді як інтернет-компанії платять лише 8-9%.