Французи анонсували жорстоку гру про чуму – A Plague Tale: Innocence

Студія Asobo Studio та компанія Focus Home Interactive опублікували відео, в якому розкриваються деталі нової гри A Plague Tale: Innocence. Шутер розповість про середньовіччя і матиме чимало жорстоких сцен.

Як повідомляється на офіційному сайті, A Plague Tale: Innocence – це гра в жанрі пригодницького бойовика на середньовічну тематику. Антураж в грі дуже реалістичний, а сюжет додає трагізму. Розробники спеціально підкреслюють, що гра жорстока, з безліччю сцен насильства.

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Сюжет. У Франції 14 століття п'ятнадцятирічний Аміція і її п'ятирічний брат Гуго намагаються врятуватися від інквізиції і вижити на тлі епідемії чуми. Їм належить навчитися віртуозно ховатися, уникати полчищ щурів і об'єднувати сили з іншими сиротами.

Анонс гри A Plague Tale: Innocence – дивіться відео

Дата анонсу. Реліз A Plague Tale: Innocence запланований на 14 травня 2019 року на платформах Windows, PlayStation 4 і Xbox One.

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