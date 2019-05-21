Французи назвали українську команду найбільш інноваційним стартапом

Українську компанію 3DLOOK, що працює над технологією сканування людського тіла за фото, визнали найбільш інноваційним стартапом. За це стартап отримав премію LVMH Innovation Award.

Про це заявила французька компанія LVMH на своєму сайті.

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"Технологія, розроблена 3DLOOK, гарантує, що покупець придбає одяг потрібного розміру. Це перше рішення в світі, здатне вимірювати параметри людського тіла за двома фотографіями", – розповіли уLVMH.

Що відомо про 3DLOOK. Це український стартап заснував підприємець Вадим Роговський в 2016 році. Компанія залучила понад мільйон доларів інвестицій.

До цього Роговський заснував і керував компанією Clickky. Серед клієнтів 3DLOOK - великий американський ритейлер Kohl's і стартап Koviem.

У якості призу за інноваційність 3DLOOK отримає персональну підтримку від LVMH для подальшого розвитку.

Що таке LVMH Innovation Award? Це премія, яку вручає французька компанія LVMH (компанія виробляє предмети розкоші під брендами Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hublot тощо). Компанія щороку вручає свою премію, відзначаючи інноваційні стартапи у сфері рітейлу, електронної комерції та суміжних сфер.

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