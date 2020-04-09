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Французька компанія розробила автономні зарядки для електромобілів: відео

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Gazelle / Armor

Виробник фотоелементів Armor розробив висувне сонячне покриття для автомобілів. Прототип уже встановлений на електромобілі Gazelle, але компанія стверджує, що може оснастити такою системою будь-який електромобіль..

Уявіть собі, що ви паркуєте свій електромобіль, натискаєте кнопку і його накриває сонячний чохол, який підзаряджає акумулятор, та ще й захищає машину на стоянці. Такий проєкт придумали і втілили засновники французького стартапу Armor. І показали на відео, що у них вийшло.

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Особливості розробки

Чохол зроблений з брезенту з нашитими на нього тонкоплівковими фотоелементами. Технологія заснована на напівпровідникових органічних полімерах – тонкі шари чорнила, нанесені на гнучку плівку. Вони мають високу стійкість до деформації – як стверджують розробники, плівку можна згортати як мінімум 50 000 разів без втрати ефективності.

Ще одне її перевага – мала вага. Вона легші ніж інші фотогальванічні аналоги приблизно в 30 разів. Це дозволяє легко наносити її на тканинну підкладку або навіть на сам автомобіль – на панорамний дах, бічні вікна або протисонячні козирки.

Розробники показали свій винахід на відео:

Сам електромобіль Gazelle розроблений іншим французьким стартапом Gazelle Tech – заснованим колишнім інженером Renault Гаель Лаво – з надлегких композитних матеріалів. За словами Лаво, це дозволило добитися вражаючою ефективності акумулятора – 70 ват за годину на кілометр.

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Автор: Михайло Года
Теги: Електромобілі Новини Техно Техно Ґаджети
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