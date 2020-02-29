Fujifilm представила "камеру для ретроградів" з моментальним друком фото

Компанія Fujifilm представила новий гаджет, який дозволяє зануритися в світ фотографії епохи Polaroid, а заодно отримати "кишеньковим принтером". Використовуючи камеру INSTAX Mini 11, користувач за лічені секунди зможе отримати повноцінний паперовий знімок, створений без використання чорнила.

Камера INSTAX Mini 11 влаштована таким чином, що від користувача потрібно мінімальну участь в процесі зйомки: вимірювання експозиції та фокусування відбуваються автоматично. Власнику пристрою залишається лише натиснути на кнопку, повідомляє slashgear.

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Особливості INSTAX Mini 11

На відміну від більшості подібних камер минулої епохи, у новинки Fujifilm є можливість знімати Селфі. Для цього розробники передбачили невелике дзеркало, розташоване поруч з об'єктивом. Як запевняє виробник, камера здатна добре фокусуватися на відстані від 30 до 50 сантиметрів.



Камера автоматична, все що потрібно для зйомки фото – натиснути кнопку

Fujifilm INSTAX Mini 11 доступна в п'яти кольорах корпусу: рожевому, блакитному, сірому, білому і фіолетовому. Компанія також випустила нові серії спеціального паперу для друку без чорнила: INSTAX Mini Blue Marble і Square White Marble.



Камера доступна в п'яти кольорових варіантах

Ціна

Вартість камери складає 70 доларів, в продаж новинка надійде в середині березня.

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