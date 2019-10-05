Fujifilm випустила мініпринтер для плівкових фотоапаратів

Компанія Fujifilm, добре відома за виробництвом фотоапаратом та фотоплівки, вирішила відродити плівкову традицію. Виробник випустив портативний принтер, який отримав назву Fujifilm INSTAX Mini Link.

Як сказано на порталі instaxus.com, модель отримала кілька цікавих фішок, що можуть зацікавити користувачів.

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Що цікавого? Принтер дає змогу роздруковувати фото прямо зі смартфона. Для цього на телефоні потрібно встановити додаток Video Print. При чому у користувача є можливість вибрати конкретний момент на відео і помістити його на папір.

Окрім того, можна роздрукувати колаж із 5 смартфонів.

INSTAX Mini Link має чимало фішок

Більше того, INSTAX Mini Link можна використовувати як пульт управління смартфонів. Зокрема, на ньому можна натиснути затвор і зробити кадр на відстані.

Як працює портативний принтер INSTAX Mini Link: відео

Ціна. Вартість пристрою оцінена у 99,95 доларів. Це майже 2 500 гривень за нинішнім курсом. Новинка вже доступна для замовлення. Початок продажів намічено на 4 жовтня за ціною.

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