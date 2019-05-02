Fujitsu та Kia розробляють "розумне" поліцейське авто
Компанії Fujitsu Australia та Kia Motors Australia об'єднали зусилля для створення прототипу "розумного" поліцейського автомобіля. Новинка розробляється на базі моделі Kia Stinger, яку наразі використовують деякі поліцейські підрозділи в Австралії.
Особливості. Як повідомляє ZDNet, у прототипі зменшено кількість кабелів і систем в порівнянні з транспортними засобами, які зараз використовує поліція, так як більша частина функцій з управління перенесена в інформаційно-розважальну систему автомобіля.
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Переваги. Також в автомобілі встановили дактилоскопічний сканер на важелі перемикання передач, що дозволить відмовитися від складної системи аутентифікації поліцейських.
Прототип панелі управління "розумного" поліцейського авто
"Технологія біометричної аутентифікації Fujitsu PalmSecure захищає конфіденційну інформацію, а три функціональних кнопки на передній частині важеля перемикання передач призначені для управління аварійним світловим сигналом і сиреною, підвищуючи безпеку офіцерів, яким більше не потрібно відволікатися від дороги для управління системою", – повідомили в компаніях.
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