Фумігатор від Xiaomi для захисту від комарів: усю партію розкупили за 20 хвилин

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Фумігатор від Xiaomi для захисту від комарів
Фумігатор від Xiaomi для захисту від комарів / news.mydrivers.com

Нещодавно Техно 24 повідомляв, що компанія Xiaomi випустила свій новий фумігатор Mi Mijia Mosquito Repeller. Тепер новинка надійшла у продаж і усю партію — 30 тисяч примірників — розкупили менш ніж за 20 хвилин.

Як пише Mydrivers, партію Mi Mijia Mosquito Repeller розкупили за 18 хвилин і 20 секунд.

Характеристики. Це друге покоління фумігатора. Новинка отримала квадратну форму із закругленими краями — витончений дизайн.

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Тож він гарно впишеться в інтер'єр вашої квартири або будинку. Пристрій працює із пластиною з діючою речовиною на основі піретроїдів всередину. Вентилятор обдуває пластину і розпорошує речовину в повітрі. У комплект входять три пристрої.

Mi Mijia Mosquito Repeller.

Mi Mijia Mosquito Repeller став дуже популярним

Один фумігатор може боротися з комарами на площі 28 квадратних метрів, тож три штуки можна розставити у різних кімнатах.

Чому такий популярний. Перша, і найочевидніша причина — скоро літо, тож проблеми з комарами якраз на часі. Інша причина популярності пристрою — ціна. Комплект із трьох штук у роздрібі коштує 20 доларів (540 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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