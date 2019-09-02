Топ-5 цікавих властивостей пральної машини, що спрощують життя користувачеві

Час, коли процес прання був дуже рутинною і набридливою справою, далеко позаду. Сучасні пральні машинки оснащені низкою інноваційних рішень, що значно спрощують життя користувачеві, гарантуючи економію часу, зусиль та коштів свого власника.

Точне дозування

Пральні машини, які підтримують функцію i-Dos - першої у світі системи автоматичного дозування прального порошку, здатні значно спростити життя своїм власникам.

Більше не треба вичитувати інструкції на пральному засобі та шукати інформацію про тканину в інтернеті. Функція i-Dos за допомогою сенсора досліджує завантажену білизну (тип тканини, об'єм завантаження, рівень забруднення тощо).

До теми: Як вивести 16 видів плям



Автоматичне дозування прального порошку

Після цього система автоматично визначає необхідну кількість прального засобу для кожного циклу прання. Система може виміряти кількість прального засобу з точністю до мілілітра.

Тиша

На цей фактор не часто звертають увагу при купівлі пральної машини. Однак, вже при використанні шум починає надокучати. Власникам доводиться планувати свій розклад, включаючи у нього прання.

Двигун нового покоління iQdrive – надзвичайно потужний, і при цьому працює дуже тихо. Саме таким оснащені пральні машини Siemens. Також цей двигун довговічний та економний, тож допоможе заощаджувати електроенергію, не жертвуючи результатом.

Завдяки iQdrive пралки працюють дуже швидко і практично безшумно – можна паралельно займатись іншими справами і не відволікатись.



Прання не зіпсує вечірку

Інтелектуальне прання

Завдяки функції varioSpeed користувачі отримують ідеально випрану білизну на 65% швидше. Ця функція автоматично визначає на чому можна заощадити час. Завдяки інтелектуальним сенсорам прилад встановлює об'єм завантаження і вид текстилю, адаптуючи час циклу прання відповідно до отриманих даних.

Окрім цього, для швидшого активування ефекту прального засобу, на певний проміжок часу застосовується дещо вища температура.

Ще один фактор, що варто враховувати – кожна пляма має своє походження і потребує специфічного підходу для її усунення. Для цього розробили технологію stainRemoval, що ефективно видаляє до 16 видів дійсно складних плям, як наприклад забруднення томатами, травою або червоним вином.

Супершвидке прання

Кожному знайома ситуація, коли плануєш одягнути якусь річ, перевіряєш її в останній момент і виявляєш пляму. З новітніми пралками Siemens плани скасовувати не доведеться, адже вони підтримують функцію надшвидкого прання - Супер 15. Ця функція запускає процес прання тривалістю 15 хвилин.

Програма найбільше підходить для прання невеликої кількості одягу з незначним забрудненням. При цьому процес прання передбачає усі необхідні цикли – прання, ополіскування, віджимання.

Свіжість без прання

Дійсно революційна технологія, яка може освіжити одяг та усунути неприємний запах без прання отримала назву sensoFresh. Завдяки їй пральні машини Siemens допоможуть освіжити практично будь-який вид текстилю, навіть делікатні тканини.

Це стало можливим завдяки використанню активного кисню та інтелектуальних сенсорів. Саме їхня робота усуває неприємні запахи з одягу.



Швидко освіжити одяг та прибрати запах