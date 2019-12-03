Футуристичний електробус Canoo з'явився на дорогах

Тестування на реальних дорогах стане важливим крок до масового виробництва незвичайного електромобіля, який буде розповсюджуватися за підпискою ціною в 500 доларів на місяць.

Стартап Canoo презентував свій незвичний електромобіль на початку цього року. Крім цього було оголошено про створення чотирьох моделей електромобілів. Одна з них – міський мікроавтобус – вже пройшла перші дорожні випробування, повідомляє Electrek.

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Випробування на дорогах

Тести стартували 10 листопада. Перш ніж провести реальні заїзди, інженери компанії витратили багато часу на віртуальне моделювання.

Випробування електробусу Canoo:

Електромобілі для дорожніх випробувань були зібрані на заводі в Мічигані, однак для масового виробництва стартап укладе контракт з поки невідомою компанією.

За площею мікроавтобус Canoo нагадує стандартний легковий автомобіль, проте площа його салону набагато більша. За словами творців, він не призначений для швидкої їзди, проте здатний подолати 400 кілометрів на одному заряді.

Старт продажів та ціна

За планами, продажі мікроавтобуса Canoo почнуться в 2021 році. Поширюватися він буде за підпискою та коштуватиме 500 доларів в місяць.

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