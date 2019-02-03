Гаджети можуть сповільнювати розвиток дитини: неочікуване дослідження

Канадські вчені провели довгострокове дослідження за участі майже 2,5 тисячі канадських дітей і з'ясували, що довге сидіння перед екраном у віці двох і трьох років призводить до низьких результатів у тестах розвитку в трирічному і п'ятирічному віці.

Сучасні діти починають знайомитися з технологіями досить рано, дивлячись телевізор або відео на смартфоні та граючи в різні ігри. Попри те, що матеріал може бути й освітнім, дослідження говорять про те, що розвиток когнітивних здібностей гаджети не прискорюють.

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Більш того, ситуація може бути й зворотною – маленькі діти, які проводять багато часу за моніторами й екранами гаджетів, можуть поступитися своїм одноліткам, які розвиваються "більш традиційно". Даних на користь цього, однак, не так багато.

Вивчити зв'язок між часом, проведеним за використанням гаджетів, і когнітивними здібностями дітей, вирішили психологи під керівництвом Шері Мадіган (Sheri Madigan) з Університету Калгарі. Протягом декількох років вони спостерігали за 2441 дитиною (47,9 відсотка – хлопчики): дані про них були отримані в віці двох, трьох і п'яти років.

Смартфони вбивають інтелект?

Вчені зібрали дані про те, скільки годин на тиждень кожна дитина дивиться телевізор: цю інформацію надали матері учасників, які також повідомили про свій соціоекономічний статус, сімейний стан і вік пологів (все це врахували як побічні змінні при аналізі). Когнітивний розвиток дітей перевірили за допомогою стандартизованого тесту ASQ-3, який дозволяє оцінити відповідність розумових здібностей дітей їхньому віку.

В середньому діти проводили біля екранів 17 годин в тиждень у віці двох років, 25 годин у віці трьох років і 10,8 – в п'ять років. Вчені з'ясували, що більший час використання гаджетів на тиждень у віці двох років пов'язаний з низькими результатами когнітивного тесту у віці трьох років (коефіцієнт кореляції між часом використання гаджетів і оцінкою когнітивних здібностей – -0,02), а у віці трьох років – до низьких результатів в п'ятирічному віці (коефіцієнт кореляції -0,06). При цьому вчені не виявили зворотного зв'язку, тобто низькі показники розумових здібностей не приводили до того, що діти більше часу проводили за гаджетами.

Книжка замість телефону

Автори не роблять прямих висновків про причинно-наслідковий зв'язок між двома змінними, але відзначають, що він однонапрямний ​​(тобто одна змінна викликає зміни іншої в одних часових рамках, але не навпаки), що може говорити про те, що використання гаджетів насправді може загальмувати розвиток дитини. Вчені рекомендують батькам переглянути звички дитини щодо використання гаджетів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Надмірне використання гаджетів може загальмувати когнітивний розвиток маленьких дітей, повідомляється статті, опублікованій в JAMA Pediatrics.

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