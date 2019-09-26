Galaxy Fold для бідних: Samsung працює над доступною версією гнучкого смартфона

157 Читать новость на русском
Galaxy Fold вже надійшов у продаж
Galaxy Fold вже надійшов у продаж / pocket-lint.com

Нещодавно надійшов у продаж революційний смартфон від Samsung з гнучким дисплеєм – Galaxy Fold. Щоправда, цей пристрій можуть дозволити собі далеко не усі – його вартість складає 1 980 доларів (близько 50 000 гривень).

Крім того, смартфон надійшов у продаж в обраних регіонах і обмеженим тиражем. Цікаво, що попри високу вартість, новинка має значний попит.

Цікаво: Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революційний смартфон із 108-мегапіксельною камерою

Як пише ресурс SamMobile, зважаючи на таку популярність новинки, Samsung вирішив створити його більш бюджетну версію. За чутками, компанія вже працює над його розробкою. Майбутня новинка буде пропонуватися у ширшому міжнародному масштабі.

Деталі. За даними джерела, модель отримала маркування SM-F700F. Майбутній смартфон буде оснащений 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, тоді як в Galaxy Fold – 512 ГБ флеш-пам'яті.

Точна ціна поки невідома. Експерти наголошують, що хоч нова модель буде дешевша від попередника, однак суттєвого здешевлення очікувати не варто, адже сама технологія гучного дисплея дуже коштовна.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
сьогодні
4207
Теги: Техно Новини Техно Samsung Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
24 вересня 21:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
2803
Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана
24 вересня 13:08 Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана
1729
Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
23 вересня 13:11 Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
4534
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
22 вересня 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 3037
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
21 вересня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 15325
Новини
Більше новин
Залиште відгук