Galaxy Fold для бідних: Samsung працює над доступною версією гнучкого смартфона

Нещодавно надійшов у продаж революційний смартфон від Samsung з гнучким дисплеєм – Galaxy Fold. Щоправда, цей пристрій можуть дозволити собі далеко не усі – його вартість складає 1 980 доларів (близько 50 000 гривень).

Крім того, смартфон надійшов у продаж в обраних регіонах і обмеженим тиражем. Цікаво, що попри високу вартість, новинка має значний попит.

Цікаво: Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революційний смартфон із 108-мегапіксельною камерою

Як пише ресурс SamMobile, зважаючи на таку популярність новинки, Samsung вирішив створити його більш бюджетну версію. За чутками, компанія вже працює над його розробкою. Майбутня новинка буде пропонуватися у ширшому міжнародному масштабі.

Деталі. За даними джерела, модель отримала маркування SM-F700F. Майбутній смартфон буде оснащений 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, тоді як в Galaxy Fold – 512 ГБ флеш-пам'яті.

Точна ціна поки невідома. Експерти наголошують, що хоч нова модель буде дешевша від попередника, однак суттєвого здешевлення очікувати не варто, адже сама технологія гучного дисплея дуже коштовна.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно