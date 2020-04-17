Gameloft роздає безкоштовний набір з 30 класичних ігор для Android на честь ювілею студії
На карантині всі засоби боротьби з нудьгою хороші, особливо якщо вони не вимагають вилазок з дому. Один з таких запропонувала компанія Gameloft – та сама, яка довгий час правила на ринку мобільних ігор. На честь 20-річчя студія випустила безкоштовний збірник з 30 класичних тайтлів для пристроїв під управлінням Android.
Не пропустіть В Uplay безкоштовно віддають Assassin's Creed II: як його отримати
Що доступно у збірці
Нове видання отримало назву Gameloft Classics: 20 Years. До нього увійшли ігри п'яти жанрів і категорій: головоломки, "стрілялки", "любовні", аркада-екшен, а також спорт і карти. У більшості випадків розробники додали віртуальний інтерфейс з D-pad і додатковими кнопками, щоб полегшити керування на сенсорних дисплеях.
Всі ігри зібрані в одному додатку, який можна завантажити за цим посиланням.
Перелік доступних ігор:
- Abracadaball;
- Alien Quarantine;
- Avalanche Snowboarding;
- Block Braker 2 Deluxe;
- Block Braker 3 Unlimited
- Brain Challenge 3;
- Bubble Bash 2;
- Cannon Rats;
- Date or Ditch 2;
- Detective Ridley and the mysterious enigma;
- Diamond Rush;
- Fashion Icon;
- Gangstar 2:
- Hero of Sparta;
- High School;
- K.O. Fighters;
- Miami Nights 2;
- Midnight Bowling 3;
- Midnight Pool;
- Modern Combat 2;
- Motocross;
- My life in New York;
- N.O.V.A.;
- Platinum Solitaire 3;
- Soul of Darkness;
- Texas Hold`em;
- Vampire Romance;
- Wild West Guns;
- Zombie infection;
- Zombiewood.
До слова, ті, кого не приваблює ностальгічний вечір мобільних ігор, можуть поспішити за безкоштовними копіями Sherlock Holmes: Crimes and Punishments і Close to the Sun в Epic Games Store, а також забрати Assassin's Creed II в Uplay. Власникам PlayStation 4 варто звернути увагу на Uncharted The Nathan Drake Collection і Journey - обидві роздають даром і назавжди.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно