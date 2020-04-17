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Gameloft роздає безкоштовний набір з 30 класичних ігор для Android на честь ювілею студії

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Ілюстративне фото / Gameloft

На карантині всі засоби боротьби з нудьгою хороші, особливо якщо вони не вимагають вилазок з дому. Один з таких запропонувала компанія Gameloft – та сама, яка довгий час правила на ринку мобільних ігор. На честь 20-річчя студія випустила безкоштовний збірник з 30 класичних тайтлів для пристроїв під управлінням Android.

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Що доступно у збірці

Нове видання отримало назву Gameloft Classics: 20 Years. До нього увійшли ігри п'яти жанрів і категорій: головоломки, "стрілялки", "любовні", аркада-екшен, а також спорт і карти. У більшості випадків розробники додали віртуальний інтерфейс з D-pad і додатковими кнопками, щоб полегшити керування на сенсорних дисплеях.

Всі ігри зібрані в одному додатку, який можна завантажити за цим посиланням.

Перелік доступних ігор:

  • Abracadaball;
  • Alien Quarantine;
  • Avalanche Snowboarding;
  • Block Braker 2 Deluxe;
  • Block Braker 3 Unlimited
  • Brain Challenge 3;
  • Bubble Bash 2;
  • Cannon Rats;
  • Date or Ditch 2;
  • Detective Ridley and the mysterious enigma;
  • Diamond Rush;
  • Fashion Icon;
  • Gangstar 2:
  • Hero of Sparta;
  • High School;
  • K.O. Fighters;
  • Miami Nights 2;
  • Midnight Bowling 3;
  • Midnight Pool;
  • Modern Combat 2;
  • Motocross;
  • My life in New York;
  • N.O.V.A.;
  • Platinum Solitaire 3;
  • Soul of Darkness;
  • Texas Hold`em;
  • Vampire Romance;
  • Wild West Guns;
  • Zombie infection;
  • Zombiewood.

До слова, ті, кого не приваблює ностальгічний вечір мобільних ігор, можуть поспішити за безкоштовними копіями Sherlock Holmes: Crimes and Punishments і Close to the Sun в Epic Games Store, а також забрати Assassin's Creed II в Uplay. Власникам PlayStation 4 варто звернути увагу на Uncharted The Nathan Drake Collection і Journey - обидві роздають даром і назавжди.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Ігри Техно
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