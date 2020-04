Gameloft роздає безкоштовний набір з 30 класичних ігор для Android на честь ювілею студії

На карантині всі засоби боротьби з нудьгою хороші, особливо якщо вони не вимагають вилазок з дому. Один з таких запропонувала компанія Gameloft – та сама, яка довгий час правила на ринку мобільних ігор. На честь 20-річчя студія випустила безкоштовний збірник з 30 класичних тайтлів для пристроїв під управлінням Android.

Не пропустіть В Uplay безкоштовно віддають Assassin's Creed II: як його отримати

Що доступно у збірці

Нове видання отримало назву Gameloft Classics: 20 Years. До нього увійшли ігри п'яти жанрів і категорій: головоломки, "стрілялки", "любовні", аркада-екшен, а також спорт і карти. У більшості випадків розробники додали віртуальний інтерфейс з D-pad і додатковими кнопками, щоб полегшити керування на сенсорних дисплеях.

Всі ігри зібрані в одному додатку, який можна завантажити за цим посиланням.

Перелік доступних ігор:

Abracadaball;

Alien Quarantine;

Avalanche Snowboarding;

Block Braker 2 Deluxe;

Block Braker 3 Unlimited

Brain Challenge 3;

Bubble Bash 2;

Cannon Rats;

Date or Ditch 2;

Detective Ridley and the mysterious enigma;

Diamond Rush;

Fashion Icon;

Gangstar 2:

Hero of Sparta;

High School;

K.O. Fighters;

Miami Nights 2;

Midnight Bowling 3;

Midnight Pool;

Modern Combat 2;

Motocross;

My life in New York;

N.O.V.A.;

Platinum Solitaire 3;

Soul of Darkness;

Texas Hold`em;

Vampire Romance;

Wild West Guns;

Zombie infection;

Zombiewood.

До слова, ті, кого не приваблює ностальгічний вечір мобільних ігор, можуть поспішити за безкоштовними копіями Sherlock Holmes: Crimes and Punishments і Close to the Sun в Epic Games Store, а також забрати Assassin's Creed II в Uplay. Власникам PlayStation 4 варто звернути увагу на Uncharted The Nathan Drake Collection і Journey - обидві роздають даром і назавжди.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно