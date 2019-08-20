На Gamescom 2019 представили нові трейлери гри Death Stranding: відео

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Gamescom 2019 - на виставці Gamescom 2019 представили Death Stranding
Death Stranding: трейлери гри / Фото з вільних джерел

20 серпня офіційно стартувала міжнародна виставка комп'ютерних ігор та ігрової продукції Gamescom 2019. Під час церемонії відкриття студії представили чимало цікавих проектів. Зокрема, Хідео Кодзіма та його команда показали три нових трейлери довгоочікуваного екшену Death Stranding.

Трансляція Gamescom 2019 очікувано закінчилася презентацією Death Stranding Хідео Кодзіми. Японський розробник, якого обожнюють геймери, привіз на виставку відразу кілька інтригуючих роликів, які розкривають персонажів і значення немовлят у всесвіті багатообіцяючої гри.

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Що таке Gamescom? Це щорічна міжнародна виставка відеоігор, яка проходить в Кельні. Її започаткували в 2009 році. Gamescom орієнтована на людей, що мають відношення до відеоігор: споживачів, фанатів, видавців, журналістів та торгових професіоналів. Gamescom є другою за величиною в світі ігровою подією, нараховуючи в цілому 370 000 відвідувачів. На першому місці розташовується ще один масштабний ігровий захід – Asia Game Show.

Перший ролик присвячений Мамі, яку зіграла Маргарет Куеллі. Її дитина народилася з іншого боку, тому вона не може йти далеко з бази.

Трейлер Death Stranding (персонаж Мама) – дивіться відео

Другий показаний персонаж – Дедмен, якого зіграв знаменитий кінорежисер Гільєрмо дель Торо.

Трейлер Death Stranding (персонаж Дедмен) – дивіться відео

Завершило шоу третє відео – 6-хвилинний геймплейний ролик, в якому Норман Рідус походив по дивним ландшафтам постапокаліптичного світу, зустрів нового персонажа і заспокоїв немовля після падіння з обриву.

Геймплей Death Stranding – дивіться відео

Сюжет гри. Дія Death Stranding відбувається в світі, що пережив якусь катастрофу. Цивілізація роз'єднана, а гравцям доведеться в ролі такого собі кур'єра переносити між населеними пунктами якісь вантажі і об'єднувати людей.

Дата виходу Death Stranding. Гра Хідео Кодзіми вийде вже 8 жовтня PlayStation 4, а в подальшому (за чутками і надіям геймерів) може дістатися і до PC.

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Теги: Техно Ігри
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