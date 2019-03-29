Gearbox Software офіційно анонсувала гру Borderlands 3: деталі та трейлер

Студія Gearbox Software нарешті анонсувала гру Borderlands 3. Раніше генеральний директор компанії Ренді Пітчфорд відкрито говорив про продовження серії, однак геймери не спішили радіти і чекали офіційної заяви.

Як відзначає PCGamesN, поки що про Borderlands 3 відомо не так багато, але деякі відомості вже доступні.

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Що відомо про гру? Так, фанатам Battle Royale в грі нема чого ловити – автори рішуче обійшли стороною модний жанр. Крім того, Gearbox обіцяє "мільярд" різних видів зброї і повернення відомих персонажів.

Ще одну цікаву деталь повідомив композитор Йеспер Кюд, який трудився над Assassin's Creed II, Freedom Fighters, серією Hitman і масою інших ігор – музикант зізнався, що візьме участь в роботі над новинкою.

Трейлер гри Borderlands 3 – дивіться відео

Решту подробиць доведеться трохи почекати: колектив Gearbox пообіцяв внести більше ясності 3 квітня. Поки ж геймери ворожать про те, коли і де дебютує бойовик, і не на жарт побоюються того, що він може стати черговим ексклюзивом Epic Games Store.

Інші анонси. Втім, анонс Borderlands 3 – не єдине, чим порадували публіку. Під час презентації було оголошено, що ремастер оригінальної Borderlands вийде на PlayStation 4, PC і Xbox One.

Трейлер гри Trover Saves the Universe – дивіться відео

Також була анонсована Bulletstorm: Duke of Switch Edition для Nintendo Switch,показаний трейлер Trover Saves the Universe від творців серіалу "Рік і Морті" і багато іншого – все відео можна знайти на офіційному каналі компанії.

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