Gearbox Software офіційно анонсувала гру Borderlands 3: деталі та трейлер
Студія Gearbox Software нарешті анонсувала гру Borderlands 3. Раніше генеральний директор компанії Ренді Пітчфорд відкрито говорив про продовження серії, однак геймери не спішили радіти і чекали офіційної заяви.
Як відзначає PCGamesN, поки що про Borderlands 3 відомо не так багато, але деякі відомості вже доступні.
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Що відомо про гру? Так, фанатам Battle Royale в грі нема чого ловити – автори рішуче обійшли стороною модний жанр. Крім того, Gearbox обіцяє "мільярд" різних видів зброї і повернення відомих персонажів.
Ще одну цікаву деталь повідомив композитор Йеспер Кюд, який трудився над Assassin's Creed II, Freedom Fighters, серією Hitman і масою інших ігор – музикант зізнався, що візьме участь в роботі над новинкою.
Трейлер гри Borderlands 3 – дивіться відео
Решту подробиць доведеться трохи почекати: колектив Gearbox пообіцяв внести більше ясності 3 квітня. Поки ж геймери ворожать про те, коли і де дебютує бойовик, і не на жарт побоюються того, що він може стати черговим ексклюзивом Epic Games Store.
Інші анонси. Втім, анонс Borderlands 3 – не єдине, чим порадували публіку. Під час презентації було оголошено, що ремастер оригінальної Borderlands вийде на PlayStation 4, PC і Xbox One.
Трейлер гри Trover Saves the Universe – дивіться відео
Також була анонсована Bulletstorm: Duke of Switch Edition для Nintendo Switch,показаний трейлер Trover Saves the Universe від творців серіалу "Рік і Морті" і багато іншого – все відео можна знайти на офіційному каналі компанії.
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