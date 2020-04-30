Гендиректор Qualcomm прогнозує суттєве падіння продажу смартфонів

Генеральний директор корпорації Qualcomm Стів Молленкопф зробив невтішний прогноз щодо ситуації на ринку смартфонів. Його компанія, що займається виробництвом процесорів для смартфонів, готується до суттєвого падіння продажів цих пристроїв.

За його словами, вже в цьому кварталі продажі смартфонів, що працюють на чіпсетах Snapdragon, впадуть приблизно на 30% в порівнянні з попередніми оцінками, передає axios.com.

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У чому річ

Тут гадати не треба – причина в пандемії коронавірусу та економічній кризі, що спровокував вірус та запроваджений карантин.

Цікаво, що попередній квартал компанія завершила з хорошим результатом. Прибуток на акцію склав 88 центів, а чистий прибуток - 5,2 мільярда доларів. Цей показник більший, ніж прогнозували у компанії. Аналітики Qualcomm готувались до прибутку на акцію в розмірі 76 центів, а чистого прибутку – 5,02 мільярда доларів.

При цьому на думку гендиректора Qualcomm, розгортання технології 5G може поліпшити ситуацію. Мова йде не лише про показники продажів смартфонів, нові мережі можуть грати ключову роль для розвитку телемедицини та дистанційного навчання.

Молленкопф вважає, що в цьому році буде продано від 175 до 225 млн 5G-смартфонів, що відповідає попереднім прогнозам.

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