Генеральний менеджер AMD Radeon Technologies Group звільнився: деталі

Компанія Advanced Micro Devices оголосила про пошуки нового керівника для свого графічного підрозділу. Відзначимо, що старший віце-президент та генеральний менеджер Radeon Technologies Group Майк Рейфілд не пропрацював в компанії і року.

Про це повідомляє Overclockers.

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Рейфілд поповнив ряди AMD в січні 2018 року. За словами представників "червоного" чіпмейкера, причиною його звільнення стало "бажання проводити більше часу зі своєю сім'єю".

Трохи іншої точки зору дотримується інформатор веб-видання WCCFTech. За його інформацією, "червоні" відправили у відставку пана Рейфілда через малу зацікавленість в роботі. Повідомляється, що він нехтував своїми обов'язками на посаді глави RTG, був складний у спілкуванні з колегами, заперечував проблему витоку цінних кадрів, а також пропонував нераціональні кроки розвитку бізнесу.



Старший віце-президент з технічних питань Radeon Technologies Group Девід Ван

Наприклад, випустити ігрову відеокарту Radeon VII на базі 7-нанометрового чіпа Vega 20, яка б ледь могла змагатися з GeForce GTX 1080 Ti при ціні в 750 доларів (близько 20 900 гривень).

Офіційно Майк Рейфілд покине свою посаду ближче до кінця року, після чого його обов'язки тимчасово виконуватиме Девід Ван, що займає в Radeon Technologies Group пост старшого віце-президента з технічних питань.

Будемо сподіватися, що друга зміна керівника RTG за останні півтора року не відіб'ється на термінах виходу нових графічних продуктів Advanced Micro Devices.

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