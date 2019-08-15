Генрі Кавілла додали у гру The Witcher 3: фото

Після того як Генрі Кавілла затвердили на головну роль в серіалі "Відьмак", в мережі почали з’являтися невдоволені коментарі фанатів гри The Witcher. Однак не всі так негативно сприймають появу актора в цій ролі: ентузіасти випустили мод, в якому замінили звичного Геральта на голлівудську зірку.

Нічого іншого мод не робить: це все той же улюблений багатьма The Witcher 3, але з Генрі Кавіллом.

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Деталі модифікації. Вийшло цілком собі переконливо, так що тепер не можна сказати, ніби серіальний Відьмак не схожий на ігрового. Можливо, такий прийом допоможе геймерам звикнути до нового вигляду улюбленого персонажа.



Генрі Кавілл у грі The Witcher 3

Де завантажити мод? Користувацька модифікація доступна для завантаження тут.

Рекція геймерів. Відгуки в коментарях суперечливі: одним ідея припала до смаку, а іншим, навпаки, не сподобалося, що зірка фільму "Людина зі сталі" проникла в їх улюблену гру.

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