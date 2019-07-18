Героїнь гри Mortal Kombat перетворили на принцес Disney

Останнім часом в мережі набуває популярності новий флешмоб: художники малюють персонажів відеоігор в образах героїв мультфільмів.

Закордонні митці перетворюють відомих персонажів ігор на героїв мультфільмів Disney. Цього разу художниця зобразила персонажів Mortal Kombat в образі принцес.

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На роботу ioannes747 звернув увагу сам Едвард Бун – творець "Смертельної битви". Він розмістив відповідний пост в Twitter.

What happens when you merge opposite ends of the entertainment spectrum? #DisneyKombat

Amazing work by @ioannes747pic.twitter.com/RCdDv6Grwb — Ed Boon (@noobde) 16 липня 2019 р.



Персонажі Mortal Kombat в образі діснеївських принцес

Що відомо про Mortal Kombat? Це серія відеоігор в жанрі файтинг, створена Едом Буном і Джоном Тобіасом. Ігри цієї серії спочатку розроблялися Midway Games для аркадних автоматів, а згодом були перенесені на інші платформи.

23 квітня 2019 року представили нову гру серії, яка отримала назву Mortal Kombat 11. Вона стала продовженням Mortal Kombat X і одинадцятою за рахунком грою в основній серії Mortal Kombat.

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