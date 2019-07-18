Героїнь гри Mortal Kombat перетворили на принцес Disney
Останнім часом в мережі набуває популярності новий флешмоб: художники малюють персонажів відеоігор в образах героїв мультфільмів.
Закордонні митці перетворюють відомих персонажів ігор на героїв мультфільмів Disney. Цього разу художниця зобразила персонажів Mortal Kombat в образі принцес.
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На роботу ioannes747 звернув увагу сам Едвард Бун – творець "Смертельної битви". Він розмістив відповідний пост в Twitter.
Персонажі Mortal Kombat в образі діснеївських принцес
23 квітня 2019 року представили нову гру серії, яка отримала назву Mortal Kombat 11. Вона стала продовженням Mortal Kombat X і одинадцятою за рахунком грою в основній серії Mortal Kombat.
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