Героїнь гри Mortal Kombat перетворили на принцес Disney

464 Читать новость на русском
Кітана
Кітана / Фото з вільних джерел

Останнім часом в мережі набуває популярності новий флешмоб: художники малюють персонажів відеоігор в образах героїв мультфільмів.

Закордонні митці перетворюють відомих персонажів ігор на героїв мультфільмів Disney. Цього разу художниця зобразила персонажів Mortal Kombat в образі принцес.

Читайте також: Популярний додаток FaceApp зістарив персонажів ігор: фото

На роботу ioannes747 звернув увагу сам Едвард Бун – творець "Смертельної битви". Він розмістив відповідний пост в Twitter.


Персонажі Mortal Kombat в образі діснеївських принцес

Що відомо про Mortal Kombat? Це серія відеоігор в жанрі файтинг, створена Едом Буном і Джоном Тобіасом. Ігри цієї серії спочатку розроблялися Midway Games для аркадних автоматів, а згодом були перенесені на інші платформи.

23 квітня 2019 року представили нову гру серії, яка отримала назву Mortal Kombat 11. Вона стала продовженням Mortal Kombat X і одинадцятою за рахунком грою в основній серії Mortal Kombat.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Українські воїни ефектно знищили "штаб" бойовиків під Горлівкою: яскраве відео
сьогодні
4278
Теги: Новини Техно Техно Мистецтво Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
сьогодні 10:10 50 років Apollo 11: як проходила історична висадка людини на Місяць
Михайло Года 1538
Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж
17 липня 14:02 Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж
1863
Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
17 липня 10:00 Як вибрати кондиціонер: 6 обов'язкових критеріїв
15377
Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
16 липня 16:06 Російський додаток FaceApp: чи існує небезпека для українців
1970
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
15 липня 09:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1838
Новини
Більше новин
Залиште відгук