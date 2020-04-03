Геймер пройшов DOOM Eternal ногами: неймовірна історія

Деякі геймери відомі своєю пристрастю до проходження складних ігор незвичними способами, а от іншим користувачам доводиться грати незвичним способом, тому що це єдиний вихід. Нещодавно геймер з інвалідністю пройшов хардкорну DOOM Eternal і зробив це ногами.

Історія геймера

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Гравець на ім'я Корі Маккі опублікував на Facebook подробиці проходження DOOM Eternal. Примітна історія тим, що геймер позбавлений однієї руки: він грає ногами на Xbox Adaptive Controller і допомагає собі другою рукою на геймпаді.

Однак це не завадило Корі пройти DOOM Eternal на рівні складності "Зроби мені боляче". Так, це не найбільш хардкорний режим з тих, що може запропонувати зубодробильний шутер, але і він здатний доставити безліч незручностей. Тепер Корі грає в DOOM Eternal на найвищій складності "Кошмар".

Я граю на "Кошмар", і ... о мій бог. Це займе якийсь час, але я просто зобов'язаний зробити це. Просто заради експерименту. Я хочу бути першим одноруким хлопцем, якому "Кошмар" виявився по зубах,

– написав Корі.



Пост Корі Маккі у Facebook

Реакція творців гри

Досягнення Корі Маккі відзначив сам креативний директор DOOM Eternal Хьюго Мартіна. Він був небагатослівний, але дуже ємко висловив свої емоції і похвалив геймера.

Сер, повинен вам повідомити, що ви справжній КАТ! РЕСПЕКТ!

– написав Мартіна.

Disabled gamer in the FB group just beat DOOM Eternal on HMP with an adaptive controller!



Look at who the first comment is from pic.twitter.com/gk0S0Nb6iz — Elon DUSK (@DaveOshry) April 2, 2020

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