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Геймер пройшов гру DOOM Eternal всього за півгодини: деталі та відео

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Постер до гри DOOM Eternal / Pinterest

Кривавий шутер DOOM Eternal вийшов вже більше двох тижнів тому, і всі прихильники серії вже, напевно, встигли дойти до фінальних титрів гри. Однак деяким звичайного проходження замало: геймери-ентузіасти вигадують оригінальні челенджі та намагаються пробігти екшн різними нестандартними способами. Один із таких користувачів пройшов гру за півгодини.

Деталі про перший рекорд геймера

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Минулий рекорд швидкісного проходження DOOM Eternal від спідранера Distortion2 становив 57 хвилин і 48 секунд. Для досягнення такого результату умілець використав відомий баг зі злітаючим в небо персонажем. Цей глюк дає змогу стрімко переміщатися з місця на місце, що значно спрощує проходження.

Нове досягнення

Геймер запевнив, що перший рекорд був лише пробою пера і незабаром він буде побитий. Так і вийшло: новий забіг в Eternal зайняв у Distortion2 всього лише 30 хвилин 49 секунд. Найімовірніше, і цей результат не стане фінальним – кожен день гру проходять трохи швидше.

Проходження DOOM Eternal – дивіться відео

Що відомо про DOOM Eternal

Нагадаємо, що реліз DOOM Eternal на PC, PlayStation 4 і Xbox One відбувся 20 березня 2020 року. Гра отримала безліч схвальних відгуків від критиків і геймерів, хоча деякі все ж пожурили розробників за відсутність заходів: новинці нібито гостро не вистачає зібраності і цілісності оригіналу 2016 року. Протягом року Eternal перебереться на консоль Nintendo Switch.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Bethesda Ігри
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