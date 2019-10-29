Геймери виявили неочікувану заборону у грі The Outer Worlds

Користувачі часто вигадують собі не лише цікаві нікнейми, але інколи й образливі. Тому автори онлайн-ігор часто ставлять різні обмеження: ніякого мату, ніяких натяків на непристойності. Розробники одиночних ігор до таких методів не вдаються, однак бувають і виключення.

Що сталося? Гру The Outer Worlds вже встигли записати в список вдалих релізів компанії. Геймери вивчають новинку на предмет секретів – і вже знайшли несподівану заборону в генераторі персонажа, повідомляє Twisted Voxel.

Читайте також: Epic Games подала позов до суду проти "балакучого геймера": причини скандалу

Стосується вона імені головного героя – записати туди що завгодно не вийде: розробники склали довгий перелік стоп-слів, які, як стверджується, "вже зайняті".

Трейлер гри The Outer Worlds – дивіться відео

Що за слова? Як правило, лайливі, причому на різних мовах. Багато з них досить очевидні, але трапляються і досить дивні приклади – наприклад, gogol. Також там можна зустріти такі "заборонені нікнейми":

bla

zlo

bzykanko

cycata

dupcia

gangbang

Hitler

homosexual

jebaka

kitajec

lach

lesba

Особливо цікаві вже встигли поекспериментувати і шляхом досліджень з'ясувати, як неможна називати свого аватара в The Outer Worlds. Повний список можна почитати тут.

Попереджаємо: він тільки для дорослих!

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно