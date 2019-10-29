Геймери виявили неочікувану заборону у грі The Outer Worlds

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Геймери виявили неочікувану заборону у грі The Outer Worlds
Геймери виявили неочікувану заборону у грі The Outer Worlds / Фото з вільних джерел

Користувачі часто вигадують собі не лише цікаві нікнейми, але інколи й образливі. Тому автори онлайн-ігор часто ставлять різні обмеження: ніякого мату, ніяких натяків на непристойності. Розробники одиночних ігор до таких методів не вдаються, однак бувають і виключення.

Що сталося? Гру The Outer Worlds вже встигли записати в список вдалих релізів компанії. Геймери вивчають новинку на предмет секретів – і вже знайшли несподівану заборону в генераторі персонажа, повідомляє Twisted Voxel.

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Стосується вона імені головного героя – записати туди що завгодно не вийде: розробники склали довгий перелік стоп-слів, які, як стверджується, "вже зайняті".

Трейлер гри The Outer Worlds – дивіться відео

Що за слова? Як правило, лайливі, причому на різних мовах. Багато з них досить очевидні, але трапляються і досить дивні приклади – наприклад, gogol. Також там можна зустріти такі "заборонені нікнейми":

  • bla
  • zlo
  • bzykanko
  • cycata
  • dupcia
  • gangbang
  • Hitler
  • homosexual
  • jebaka
  • kitajec
  • lach
  • lesba

Особливо цікаві вже встигли поекспериментувати і шляхом досліджень з'ясувати, як неможна називати свого аватара в The Outer Worlds. Повний список можна почитати тут.

Попереджаємо: він тільки для дорослих!

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ігри
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