Геймери засвітили повний список героїв майбутніх доповнень Mortal Kombat 11

До релізу гри Mortal Kombat 11 залишилося зовсім мало часу і в мережі з'являється все більше витоків стосовно новинки. Приміром, геймери, які вже отримали доступ до файлів гри, поділилися повним списком персонажів, які повинні з'явитися в майбутніх DLC.

Як повідомляє vg247, винуватцем нового витоку стало видання для Nintendo Switch. Саме в його файлах геймери виявили імена бійців, які можуть з'явитися в майбутньому.

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Спершу в мережу виклали лише список, а пізніше, щоб підтвердити достовірність знахідки, і скріншоти. Знімок, втім, доводить лише те, що ці дані дійсно існують, а ось їх правдивість все одно залишається під питанням. Не виключено, що інформація залишилася від попередніх збірок і вже втратила актуальність.

Трейлер гри Mortal Kombat 11 – дивіться відео

Ось список нових героїв, який виявили користувачі:

Шан Цунг Джокер Нічний вовк Термінатор Сіндел Спаун Еш Фуджін Шива

Поки, звичайно, не варто приймати ці відомості на віру.

Журналісти, до слова, допускають, що NetherRealm знайде чим здивувати користувачів і додасть героїв, що не засвітилися в файлах.

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