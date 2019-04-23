Геймери засвітили повний список героїв майбутніх доповнень Mortal Kombat 11

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Mortal Kombat 11: список персонажів
Mortal Kombat 11: список персонажів / Digital Trends

До релізу гри Mortal Kombat 11 залишилося зовсім мало часу і в мережі з'являється все більше витоків стосовно новинки. Приміром, геймери, які вже отримали доступ до файлів гри, поділилися повним списком персонажів, які повинні з'явитися в майбутніх DLC.

Як повідомляє vg247, винуватцем нового витоку стало видання для Nintendo Switch. Саме в його файлах геймери виявили імена бійців, які можуть з'явитися в майбутньому.

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Спершу в мережу виклали лише список, а пізніше, щоб підтвердити достовірність знахідки, і скріншоти. Знімок, втім, доводить лише те, що ці дані дійсно існують, а ось їх правдивість все одно залишається під питанням. Не виключено, що інформація залишилася від попередніх збірок і вже втратила актуальність.

Трейлер гри Mortal Kombat 11 – дивіться відео

Ось список нових героїв, який виявили користувачі:

  1. Шан Цунг
  2. Джокер
  3. Нічний вовк
  4. Термінатор
  5. Сіндел
  6. Спаун
  7. Еш
  8. Фуджін
  9. Шива

Поки, звичайно, не варто приймати ці відомості на віру.

Журналісти, до слова, допускають, що NetherRealm знайде чим здивувати користувачів і додасть героїв, що не засвітилися в файлах.

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Теги: Техно Ігри
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