Геймери зібрали 400 тисяч доларів на боротьбу з коронавірусом

Кожен бореться з пандемією COVID-19 як може. Лікарі, наприклад, не знаючи сну, лікують хворих. А що можуть зробити геймери? Як виявилося, дуже багато. Організатори благодійного марафону спідраннерів Corona Relief Done Quick напередодні відзвітували про успіхи ініціативи. Майстрам швидкісних проходжень вдалося зібрати значну суму в 400 тисяч доларів.

Марафон проходив з 17-го по 19 квітня. Зрозуміло, всі ігри проводилися онлайн, а всі донати з трансляцій збиралися в загальний фонд. Про це повідомли організатори Corona Relief Done Quick в твітері.

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We also managed to break $400k raised for @DirectRelief! How about that!



Thank you so much to everyone for all your effort and all the money you have donated towards this wonderful charity during this marathon! #CRDQ — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) April 20, 2020

Як проходив захід

В рамках івенту його учасники стрімко пройшли всіх босів в Dark Souls, розправилися з Mirror's Edge за півгодини і влаштували забіг в Halo: Combat Evolved на найвищому рівні складності, а також здолали ще низку тайтлів. На все це можна подивитися у відеозаписі трансляції на Twitch. Зібрані 400 тисяч доларів направили в організацію Direct Relief.

Що за організація

Займається цей благодійний фонд постачанням населення і спеціальних установ всім необхідним: масками, рукавичками, халатами, дезінфікуючими засобами та іншими потрібними речами. Також Direct Relief допомагає дрібним громадським клінікам закуповувати ліки для нужденних.

Слід зазначити, що 400 тисяч доларів – далеко не рекордна сума для спідраннерів Games Done Quick. В ході щорічного січневого марафону AGDQ вони зібрали цілих 3 мільйони доларів.

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