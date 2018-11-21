Геймерські крісла Noblechairs надійшли у продаж в Україні

В Україні стартують продажі ігрових крісел преміум-і бізнес-класу німецького виробника Noblechairs. На українському ринку ці крісла будуть продавати компанія "MTI IT-дистрибуція".

Про це повідомляє itnews.com.ua.

Геймерські крісла Noblechairs дизайном схожі на популярні гоночні боліди. Це ергономічні моделі, виконані з ексклюзивних матеріалів.

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Крім того, крісла оснащені розширеними функціями регулювання кута нахилу спинки, підлокітників і підголівника. Можна обрати модель з оббивкою із натуральної шкіри.

Користувачі отримають гарантію один рік на експлуатацію цих крісел.

Геймерські крісла Noblechairs

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