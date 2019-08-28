Геймплей хоррора Chernobylite показали на відео

Студія The Farm 51 опублікувала нове геймплейне відео свого майбутнього survival-шутера Chernobylite. Ролик демонструє спробу нелегального проникнення на територію Чорнобильської АЕС.

Сюжет. Події Chernobylite розгортаються на території Чорнобильської АЕС. Гравці досліджують саму станцію і місця навколо неї, повідомляє Overclockers.

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Біля входу стоїть охорона, тому пробиратися всередину довелося через підземні проходи з радіацією. Далі геймер проходить до пульта управління реактором і включає аварійний захист. Після цього події починають розгортатися дуже несподівано.

Нагадаємо, що в Chernobylite розробники обіцяють вільне дослідження світу, складні бої, унікальний крафт, нелінійний сюжет і карту світу, створену на основі справжніх знімків і 3D-сканування Зони відчуження.

Геймплей гри Chernobylite – дивіться відео

Під управлінням гравця виявиться фізик, колишній співробітник Чорнобильської АЕС, який повертається в Зону через 30 років з метою відшукати зниклу там близьку людину.

Дата виходу. Атмосферна гра Chernobylite з'явиться в ранньому доступі на ПК вже в листопаді 2019 року, а повноцінний реліз призначили на 2020 рік. На консолях гра теж вийде, але пізніше.

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