Ghost of Tsushima: новий трейлер та дата виходу гучного ексклюзиву для PlayStation 4

Вже зовсім скоро у продаж надійде самурайський бойовик Ghost of Tsushima – останній гучний ексклюзив для PlayStation 4. Хоч гру анонсували ще в 2017 році про неї було відомо не так багато.

Що було відомо до цього моменту

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Геймери знали лише те, що їх чекає ефектний екшен в декораціях середньовічної Японії, і що вийде він влітку 2020 року. Що ж, тепер завіса таємничості, нарешті, спала: в новому трейлері розкрили деякі деталі сюжету новинки і точну дату її релізу.

Деталі, які розкрив новий ролик

На відміну від попередніх трейлерів, новий ролик присвячений не головному герою, а правителю Цусіми і воєначальнику армії монголів, яка вторглася до Японії.

Трейлер гри Ghost of Tsushima – дивіться відео

Однією з особливостей Ghost of Tsushima став незаїжджений сеттінг. У той час як більша частина ігор і фільмів про історію Країни висхідного сонця присвячена Епосі воюючих провінцій (XV-XVII століття), дія майбутнього бойовика розгортається в Японії часів середньовіччя, у другій половині XIII століття.

Дата виходу

Крім іншого, в трейлері озвучили і дату релізу Ghost of Tsushima. Багатообіцяючий екшен вийде 26 червня 2020 року. Попередньо замовити бойовик можна вже зараз.

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