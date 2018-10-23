Gigabyte випустить топову модифікацію відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1060

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Gigabyte випустить топову модифікацію відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1060
Gigabyte випустить топову модифікацію відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1060 / Фото з вільних джерел

Компанія Gigabyte готує модель популярної відеокарти середнього рівня NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB. Однією з особливостей новинки стане використання графічного чіпа GP104 замість GP106.

Про це повідомляє Videocardz із посиланням на власні джерела в компанії Gigabyte.

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Даний прискорювач буде оснащуватися швидкою буферної пам'яттю стандарту GDDR5X. Крім того, оновлені специфікації з'явилися і на офіційному сайті NVIDIA. З огляду на інформацію про швидкий випуск "прокачаної" відеокарти AMD Radeon RX 590 на базі кристала Polaris 30, такий хід NVIDIA виглядає цілком логічним.

До теперішнього часу відеопам'ять типу GDDR5X була долею старших відеоадаптерів NVIDIA GeForce GTX 1080, GTX 1080 Ti і Titan X / Xp. Вона функціонує на ефективних частотах 10 ГГц і 11 ГГц, в той час коли швидкість роботи звичайної GDDR5 на прикладі GeForce GTX 1060 становить 8 ГГц.

NVIDIA GeForce GTX 1060
Характеристики відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1060

Справедливості заради відзначимо, що на початку 2017 року була представлена ​​версія GeForce GTX 1060 з ефективною частотою пам'яті 9 ГГц, однак вона не отримала широкого поширення на ринку. З іншого боку, якщо NVIDIA і справді готова до випуску чергової модифікації GeForce GTX 1060, це може означати, що випуск відеокарт нового покоління на кшталт GeForce GTX / RTX 2060 відбудеться не скоро.

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Теги: Техно NVIDIA Ґаджети Відеокарти
Джерело: Техно
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