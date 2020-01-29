Глава Apple: час технології 5G ще не настав
Попри те, що низка конкурентів уже представили 5G-смартфони, Apple не поспішає. Тім Кук зазначає, що мережа поки недостатньо розвинена у порівнянні з глобальними амбіціями компанії. І при цьому ухиляється від прямих запитань про розробку айфона для мереж п'ятого покоління.
Глава Apple Тім Кук поспілкувався з аналітиками Уолл-Стріт після подання позитивної квартальної звітності: різдвяні продажі айфонів серйозно перевищили очікування. Водночас сервіси трохи не дотягли, а прогнози продажів виявилися більш розмитими, ніж зазвичай, через врахування впливу китайського коронавірусу.
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5G від Apple
Експертів цікавило ставлення Apple до мереж п'ятого покоління – особливо з урахуванням того, що 5G-смартфони вже представили багато конкурентів: Samsung, LG, Motorola, Huawei. Однак Кук заявив, що технологія перебуває поки "на ранніх стадіях" розвитку і впровадження.
З думкою про 5G, дуже важливо брати до уваги різні терміни розгортання мереж по всьому світу. Деякі дуже сильно відрізняються від того, що ви бачите тут, в США. І це дуже важливо,
– наголосив топменеджер.
Водночас всі чекають від Apple анонсу смартфона з підтримкою передового стандарту зв'язку восени 2020 року. Про це, наприклад, зазначають джерела Bloomberg, а також експерт Мін Чи Куо з TF International Securities, який спеціалізується на айфонах.
Темпи розгортання 5G
У Китаї 5G-мережі розгортають масштабно і рішуче, але в США, на домашньому ринку Apple, покриття поки фрагментарне. Лідер за кількістю охоплених міст – Verizon – пропонує швидкий зв'язок майбутнього в 31 місті. А конкуруюча AT&T пропонує такі послуги лише в 10 містах.
Водночас аналітики компанії Ericsson вважають, що бурхливий розвиток 5G для персонального зв'язку взагалі буде пов'язаний не зі смартфонами, а з якимось новим типом ґаджета, який прийде їм на зміну.
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