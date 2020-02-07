Провальний запуск Warcraft III: Reforged – коментар глави Blizzard

Колись гаряче очікуваний ремастер легендарної стратегії Warcraft III обернувся справжнім кошмаром для Blizzard Entertainment та її фанатів. Провальний реліз гри, яка отримала найнижчу оцінку користувачів на Metacrtitic, став однією з тем фінансового звіту компанії. Президенту студії Джею Аллену Бреку довелося пояснюватися перед інвесторами, чому так сталося.

Глава Blizzard визнав, що запуск Warcraft III: Reforged, на жаль, пройшов не за планом. За його словами, студії довелося нелегко. У тому числі через низку негативних відгуків від аудиторії, які розробники вже взяли до уваги, зазначає Game Spot.

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Якщо чесно, тиждень видався досить важким. Наша аудиторія завжди чекає від нас чогось видатного, але на цей раз фанати дали зрозуміти, що ми не виправдали їх надій,

– заявив Джей Аллен Брек.

Він додав, що Blizzard не збирається закидати Warcraft III: Reforged в такому стані і буде покращувати гру. Компанія вже опублікувала кілька заяв з цього приводу – студія почне з повернення найбільш важливих функцій.

Глава компанії наголосив, що Blizzard ніколи не кидає свої тайтли і пообіцяв допрацьовувати гру після релізу. Саме цим студія планує займатися і у випадку з Warcraft III: Reforged.

Він додав, що студія продовжить оновлювати гру і постійно інформуватиме аудиторію про подальші плани.

Що зміниться найближчим часом

Раніше команда Blizzard пообіцяла внести низку змін у гру. Ось що буде виправлено в першу чергу:

розподіл навантаження серверів;

колірна палітра, що відрізняється від оригінальних ігор;

портрети, ікони, анімації, звукові баги і призначений для користувача інтерфейс;

в грі з'явиться повноцінна кланова система.

Більшість оновлень з'явиться в грі разом з найближчим патчем, точну дату випуску якого розробники не повідомляють – це відбудеться в найближчий тиждень.

Повернення грошей

Blizzard також полегшила процедуру повернення витрачених на Reforged грошей геймерам, які не мають наміру чекати на виправлення.

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