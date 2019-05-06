Глава відділу Xiaomi втопив свій Mi 9 і придумав оригінальний спосіб як його висушити

Глава відділу Xiaomi Internet Чи Вейсін розповів, як його флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 потрапив у воду та поділився нетиповою ідеєю, як його висушити.

Як передає GizmoChina, історію Чи Вейсін опублікував на своїй сторінці у китайській соцмережі Weibo.

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Є чимало міфів про те, як висушити смартфон. Один із найпопулярніших – занурити пристрій у рис чи цукор. Але Вейсін від такого способу відмовився.

Він просто продовжував користуватись пристроєм. Хоча він працював некоректно, а екран не відгукувався на команди.

Що ж допомогло висушити. Врятувати Xiaomi Mi 9 допомогла музика. Вейсін поклав смартфон на сонці і увімкнув на ньому відтворення музики.

При цьому вібрації, які утворював динамік, спрацювали як вентиляція, а сонячне світло пришвидшило процес висушування. Після процедури смартфон знову запрацював коректно.

Як висушити Xiaomi Mi 9

Як відомо, виробник не заявив про додатковий захист від води у Xiaomi Mi 9. При цьому новинка отримала захисне скло Corning Gorilla Glass 5 і Gorilla Glass 6 для передньої і задньої панелей, що забезпечує деяку стійкість до вологи.

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